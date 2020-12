Vodafone-Aktie fester: Vodafone will Kabel Deutschland ganz

Der britische Telekomkonzern hat den Minderheitsaktionären, zu denen unter anderem der Hedgefonds Elliott gehört, eine Offerte für die in ihren Besitz noch befindlichen Aktien unterbreitet. Vodafone bietet eigenen Angaben zufolge 103 Euro in bar je Kabel-Deutschland -Aktie. Insgesamt habe die Offerte ein Volumen von bis zu 2,12 Milliarden Euro.

Mit diversen Anteilseignern sei die Vodafone Group plc bereits handelseinig. So haben unter anderem D. E. Shaw Group und Elliott Advisers das Angebot angenommen. In der Summe seien dies 17,1 Prozent des Aktienkapitals von Kabel Deutschland. Entsprechend werde Vodafone nach der Offerte mindestens 93,8 Prozent an dem Kabelnetzbetreiber halten. Die Frist zur Andienung der Aktien starte am 28. Dezember und ende am 1. Februar 2021.

Der britische Konzern hatte Kabel Deutschland vor mehr als sechs Jahren für 10 Milliarden Euro übernommen. Einige Aktionäre, dazu gehörte auch Elliott, hatten damals allerdings den Übernahmepreis von 87 Euro je Aktie als zu niedrig kritisiert und waren dagegen auch rechtlich vorgegangen.

In London steigt die Vodafone-Aktie zeitweise um 0,68 Prozent auf 1,21 GBP.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com