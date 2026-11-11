Ellos zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Ellos hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Ellos hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,77 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 32,93 SEK je Aktie gewesen.
Umsatzseitig wurden 932,2 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ellos 850,5 Millionen SEK umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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