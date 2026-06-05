ELLWEE Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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ELLWEE Registered hat am 05.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,10 SEK. Im Vorjahresquartal waren -5,200 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 15,8 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 56,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,4 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
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