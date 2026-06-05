ELLWEE Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Der Umsatz wurde auf 15,8 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 56,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,4 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,10 SEK. Im Vorjahresquartal waren -5,200 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

ELLWEE Registered hat am 05.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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