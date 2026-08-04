Elmos beschleunigt: Wenn Cash zur Chefsache wird

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Der Halbleiterspezialist Elmos hat im ersten Halbjahr 2026 nicht nur zweistellig zugelegt, sondern vor allem seine Ertragskraft und den Mittelzufluss deutlich gesteigert.

Elmos hat im ersten Halbjahr einen Konzernumsatz von 314,5 Mio. Euro erzielt und damit 15,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Getragen wurde das Plus von der weiterhin starken Nachfrage nach den eigeen Chiplösungen für die Automobilindustrie. Bemerkenswert ist jedoch weniger das Tempo an sich als die Tatsache, dass Elmos gleichzeitig profitabler wurde. Das operative EBIT kletterte überdurchschnittlich stark um 36 Prozent auf 75,8 Mio. Euro, die operative EBIT-Marge sprang von 20,4 auf 24,1 Prozent. Das ist ein klares Signal, dass Elmos sowohl Kostendisziplin wahrte als auch offenbar über Preissetzungsmacht verfügt.

Der Hebel liegt im Cashflow

Interessant wird es beim Blick auf die Barmittel. Der operative bereinigte Free Cashflow schoss in den ersten sechs Monaten auf 55,5 Mio. Euro in die Höhe, ein Zuwachs von 150 Prozent gegenüber dem Vorjahr (22,0 Mio. Euro). Dahinter steckt eine bewusste strategische Weichenstellung. Elmos hatte in den vergangenen Jahren kräftig in eigene Fertigungskapazitäten investiert, fährt diese Ausgaben nun aber spürbar zurück. Die Investitionen sanken von 18,1 auf 8,8 Mio. Euro und machten zuletzt nur noch 2,8 Prozent des Umsatzes aus, nach 6,6 Prozent im Vorjahr.

Anders gesagt: Elmos hat die Phase des kapitalintensiven Aufbaus hinter sich gelassen und erntet nun die Früchte in Form von frei verfügbaren Mitteln. Für ein Unternehmen, das als sogenannter Fabless-Anbieter überwiegend ohne eigene Chipfabriken auskommt, ist ein solcher Cash-Fokus ein logischer nächster Schritt.

Prognose bestätigt

Für das Gesamtjahr bleibt Elmos bei seinen Zielen: einem Umsatzwachstum von 12 Prozent mit zwei Prozentpunkten Spielraum, einer operativen EBIT-Marge zwischen 23 und 26 Prozent sowie einer weiterhin starken Cash-Generierung. Das klingt erst einmal gut, erklärt aber auch, warum die Aktie nach der Zahlenvorlage erstmals ins Minus dippte.

Einerseits hatte der Kurs die Wende längst vorweggenommen und sich über zwölf Monate zeitweise mehr als verdoppelt. Andererseits ist die Aktie mit einem JKGV von rund 20 für dieses Jahr nun auch nicht sonderlich billig, trotz der jüngsten Korrektur. Und als aktuelles i-Tüpfelchen kommt hinzu, dass sich manche Anleger angesichts der Zahlen eine verbesserte Prognose erhofft hatte. Also erstmal eine kleine Enttäuschung. Diese dürfte allerdings eher einen interessanten Einstiegspunkt liefern, da eine signifikante Fortsetzung der Korrektur nicht mehr gerechtfertigt wäre.

Auch die Aktie von 2G Energy hat zuletzt kräftig korrigiert. Da das Unternehmen jedoch über sehr vielversprechende Perspektiven verfügt und weiterhin einen starken Auftragseingang verzeichnet, könnte sich daraus eine neue Einstiegsgelegenheit ergeben: zum Artikel

Bei Schaeffler hat indes die Reduktion der mittelfristigen Ziele die Stimmung spürbar eingetrübt. Was Anleger nun tun können: zum Artikel

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Erstellung am 04.08.26 um 13:49 Uhr.

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