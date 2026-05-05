Elmos liefert, die Aktie steigt

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Der Chip-Spezialist Elmos Semiconductor ist stark in das Jahr 2026 gestartet und hat seine Jahresprognose bereits nach dem ersten Quartal angehoben.

Nach einer Phase gedämpfter Nachfrage, in der Kunden ihre Lagerbestände abbauten, zieht das Bestellvolumen bei Elmos wieder spürbar an. Umsatz und Marge legten im ersten Quartal kräftig zu, der bereinigte Free Cashflow übertraf sogar die Erwartungen deutlich. Bemerkenswert ist dabei, dass Elmos trotz des Wachstums kaum investieren musste, was die Qualität des Cashflows unterstreicht.

Das Unternehmen profitiert von seiner Fokussierung auf Analog Mixed Signal Halbleiter, einer Nische, in der die Nachfrage durch den wachsenden Elektronikanteil moderner Fahrzeuge strukturell steigt. Für das Gesamtjahr erwartet Elmos nun ein Umsatzplus von rund 12 Prozent bei einer EBIT-Marge zwischen 23 und 26 Prozent. Ein starkes Signal, das zeigt: Wenn der Rückenwind stimmt, kann Elmos liefern.

Die Meldung des Unternehmens finden Sie hier: zum Artikel

Positiv ist auch die Nachrichtenlage bei der JDC Group, die nach dem guten Zahlen für 2025 auch für das laufende Jahr mit starkem Wachstum plant. Ob es dabei bleibt, sollten die Q1-Zahlen verraten, die am 11. Mai gemeldet werden. Zugleich könnten sie einen wichtigen charttechnsichen Impuls liefern: zum Artikel

Eine leichte Konsolidierung durchläuft aktuell die Aktie von Daldrup & Söhne, die zuvor hervorragend performt hat. Da die fundamentalen Treiber des Anstiegs intakt sind, dürfte es sich aber nur um eine Verschnaufpause der Aktie handeln: zum Artikel

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Erstellung am 05.05.26 um 13:42 Uhr.

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