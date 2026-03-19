DAX23.109 +1,2%Est505.675 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3900 +0,1%Nas22.091 -0,3%Bitcoin61.445 +1,8%Euro1,1572 -0,1%Öl107,6 ±-0,0%Gold4.696 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Vonovia A1ML7J Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX startet fester -- Asiens Börsen leichter -- Feiertag in Japan -- Chip-Schmuggel: Schwere Vorwürfe gegen Super Micro -- Infineon, Lufthansa, Alibaba, Vincorion im Fokus
Top News
Infineon-Aktie höher: Analysten setzen auf KI- und Auto-Erholung Infineon-Aktie höher: Analysten setzen auf KI- und Auto-Erholung
Mutares-Aktie im Plus: Beteiligungsgesellschaft erwartet Transaktionsschub im zweiten Quartal Mutares-Aktie im Plus: Beteiligungsgesellschaft erwartet Transaktionsschub im zweiten Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Elmos Semiconductor prüft Verkauf des Unternehmens - Agentur

20.03.26 09:14 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Elmos Semiconductor
136,20 EUR -1,80 EUR -1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
39,21 EUR 1,61 EUR 4,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
QUALCOMM Inc.
113,72 EUR 0,28 EUR 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Elmos Semiconductor könnte nach Informationen von Reuters verkauft werden. Die Gründer prüften einen Ausstieg aus dem Unternehmen und hätten Morgan Stanley als Berater für den Verkaufsprozess engagiert, schreibt die Nachrichtenagentur und beruft sich auf mehrere namentlich nicht genannte Quellen.

Wer­bung

Der deutsche Chipzulieferer für die Autoindustrie hat laut Reuters erste Gespräche mit potenziellen Käufern aufgenommen, darunter ein großer Halbleiterkonzern. Logische Kandidaten wären Infineon aus Deutschland und das US-Unternehmen Qualcomm.

Infineon lehnte eine Stellungnahme ab, und Qualcomm reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage von Reuters.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2026 04:15 ET (08:15 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: QUALCOMM und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Elmos Semiconductor

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Elmos Semiconductor

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Elmos Semiconductor

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Elmos Semiconductor

DatumRatingAnalyst
26.02.2026Elmos Semiconductor BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.02.2026Elmos Semiconductor BuyWarburg Research
24.02.2026Elmos Semiconductor BuyWarburg Research
05.02.2026Elmos Semiconductor BuyWarburg Research
03.02.2026Elmos Semiconductor BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
26.02.2026Elmos Semiconductor BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.02.2026Elmos Semiconductor BuyWarburg Research
24.02.2026Elmos Semiconductor BuyWarburg Research
05.02.2026Elmos Semiconductor BuyWarburg Research
03.02.2026Elmos Semiconductor BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Elmos Semiconductor HoldDeutsche Bank AG
09.07.2025Elmos Semiconductor HoldDeutsche Bank AG
14.05.2025Elmos Semiconductor HoldDeutsche Bank AG
08.04.2025Elmos Semiconductor HoldDeutsche Bank AG
08.05.2024Elmos Semiconductor HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.05.2012ELMOS Semiconductor verkaufenEuro am Sonntag
04.05.2009ELMOS Semiconductor sellClose Brothers Seydler Research AG
23.04.2009ELMOS Semiconductor sellClose Brothers Seydler Research AG
18.02.2009ELMOS Semiconductor sellClose Brothers Seydler Research AG
13.02.2009ELMOS Semiconductor sellClose Brothers Seydler Research AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Elmos Semiconductor nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen