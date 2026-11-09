DAX 26.099 +1,1%ESt50 6.251 +1,3%MSCI World 4.740 -0,4%Top 10 Crypto 9,79 -2,1%Nas 24.579 +1,1%Bitcoin 66.740 -0,5%Euro 1,1198 +0,5%Öl 94,5 -3,9%Gold 4.126 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Elmos Semiconductor SE gewinnt „European Innovator of the Year 2026” mit dem Quantenzufallszahlengenerator (QRNG)

Werte in diesem Artikel
Aktien
Elmos Semiconductor
113.40 EUR 1.80 EUR 1.61 %
Charts | News | Analysen


EQS-Media / 09.11.2026 / 14:08 CET/CEST

Elmos Semiconductor SE gewinnt „European Innovator of the Year 2026” mit dem Quantenzufallszahlengenerator (QRNG)

Werbung

Die zukunftsweisende Quantentechnologie von Elmos erhält bereits die zweite renommierte Auszeichnung in diesem Jahr

Leverkusen, 9. November 2026: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) ist mit ihrem Quantenzufallszahlengenerator (QRNG) als „European Innovator 2026“ ausgezeichnet worden. Damit wurde die innovative Quantentechnologie von Elmos bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr von einer hochrangigen Fachjury gewürdigt. Die Preisverleihung fand im Rahmen des Festakts „Innovator des Jahres“ in Bonn statt. Der Award würdigt Innovationen mit internationaler Wirkung und Unternehmen, die europäische Märkte adressieren.

Der Elmos QRNG nutzt quantenphysikalische Effekte, um echte Zufallszahlen für kryptografische Anwendungen zu erzeugen. Die quantenbasierte Verschlüsselung kann dazu beitragen, Daten und digitale Kommunikation abzusichern. Die gesamte Zufallszahlenerzeugung ist auf einem einzigen Chip integriert. Die Technologie ist vollständig auf einem Chip in einem 2x2mm kleinen Gehäuse implementiert, kann aber auch in unterschiedlichste CMOS Plattformen als IP integriert werden. Damit eignet sich der QRNG für Anwendungen, die hohe Sicherheitsanforderungen mit begrenztem Platz und niedrigem Energieverbrauch verbinden. Dazu zählen beispielsweise Lösungen für die Automobilindustrie, Kommunikation und das Internet der Dinge (IoT).

Werbung

„Zwei renommierte Auszeichnungen in einem Jahr bestätigen das Innovationspotential unserer quantenbasierten Technologie und sind eine große Anerkennung für die Arbeit unseres Entwicklungsteams. Der Gewinn des international anerkannten Preises ‚European Innovator 2026‘ macht sichtbar, welchen Beitrag der Elmos QRNG künftig zum Schutz digitaler Systeme leisten kann“, sagt Dr. Jan Dienstuhl, Vorstand für Entwicklung und Vertrieb der Elmos Semiconductor SE.

Nach dem Deutschen Innovationspreis 2026 ist die Auszeichnung als „European Innovator 2026“ eine weitere besondere Würdigung der QRNG-Technologie von Elmos. Sie zeigt, wie Halbleitertechnologie und Quantenphysik zusammenwirken können, um eine wichtige Grundlage für sichere digitale Anwendungen zu schaffen.

Wir danken für die Förderung des Projekts im Rahmen des IPCEI MECT durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie auf Grundlage eines Beschlusses des Deutschen Bundestages, die Europäische Union – NextGenerationEU, das Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg sowie das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg.

Werbung

Kontakt
Elmos Semiconductor SE
Ralf Hoppe, CIR (Corporate Investor Relations, Communications & ESG)
Mobil: +49 151 5383 7905
Email: invest@elmos.com

Über Elmos
Elmos entwickelt seit über 40 Jahren intelligente Mikrochip-Lösungen, vornehmlich für die Automobilindustrie. Als Fabless-Unternehmen und Spezialist für Analog Mixed Signal ICs macht Elmos die Mobilität der Zukunft sicherer, komfortabler und effizienter. Die innovativen Produkte von Elmos ermöglichen zuverlässige Fahrerassistenzsysteme, intelligente Sensoren, effiziente Motoren und neuartige LED-Beleuchtungskonzepte in modernen Fahrzeugen. Als Marktführer in zukunftsweisenden Applikationen treibt Elmos globale Megatrends wie autonomes Fahren, Elektromobilität und software-definierte Fahrzeuge voran.

Hinweis
Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Elmos beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Elmos ist weder geplant noch übernimmt Elmos die Verpflichtung dazu.



Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: Elmos Semiconductor SE
Schlagwort(e): Unternehmen

09.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Elmos Semiconductor SE
Werkstättenstraße 18
51379 Leverkusen
Deutschland
Telefon: +49 (0) 2171 / 40 183-0
E-Mail: invest@elmos.com
Internet: http://www.elmos.com
ISIN: DE0005677108
WKN: 567710
Indizes: MDAX, TecDax
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900UMKKDCAP4P4H63
EQS News ID: 2430964

 
Ende der Mitteilung EQS-Media

2430964  09.11.2026 CET/CEST

Aktuelle Elmos Semiconductor Aktie News

Werbung

Elmos Semiconductor Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Elmos Semiconductor nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
22.09.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
18.09.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
05.08.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.