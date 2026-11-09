Elmos Semiconductor SE gewinnt „European Innovator of the Year 2026” mit dem Quantenzufallszahlengenerator (QRNG)
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Elmos Semiconductor SE gewinnt „European Innovator of the Year 2026” mit dem Quantenzufallszahlengenerator (QRNG)
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Die zukunftsweisende Quantentechnologie von Elmos erhält bereits die zweite renommierte Auszeichnung in diesem Jahr
Leverkusen, 9. November 2026: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) ist mit ihrem Quantenzufallszahlengenerator (QRNG) als „European Innovator 2026“ ausgezeichnet worden. Damit wurde die innovative Quantentechnologie von Elmos bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr von einer hochrangigen Fachjury gewürdigt. Die Preisverleihung fand im Rahmen des Festakts „Innovator des Jahres“ in Bonn statt. Der Award würdigt Innovationen mit internationaler Wirkung und Unternehmen, die europäische Märkte adressieren.
Der Elmos QRNG nutzt quantenphysikalische Effekte, um echte Zufallszahlen für kryptografische Anwendungen zu erzeugen. Die quantenbasierte Verschlüsselung kann dazu beitragen, Daten und digitale Kommunikation abzusichern. Die gesamte Zufallszahlenerzeugung ist auf einem einzigen Chip integriert. Die Technologie ist vollständig auf einem Chip in einem 2x2mm kleinen Gehäuse implementiert, kann aber auch in unterschiedlichste CMOS Plattformen als IP integriert werden. Damit eignet sich der QRNG für Anwendungen, die hohe Sicherheitsanforderungen mit begrenztem Platz und niedrigem Energieverbrauch verbinden. Dazu zählen beispielsweise Lösungen für die Automobilindustrie, Kommunikation und das Internet der Dinge (IoT).
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„Zwei renommierte Auszeichnungen in einem Jahr bestätigen das Innovationspotential unserer quantenbasierten Technologie und sind eine große Anerkennung für die Arbeit unseres Entwicklungsteams. Der Gewinn des international anerkannten Preises ‚European Innovator 2026‘ macht sichtbar, welchen Beitrag der Elmos QRNG künftig zum Schutz digitaler Systeme leisten kann“, sagt Dr. Jan Dienstuhl, Vorstand für Entwicklung und Vertrieb der Elmos Semiconductor SE.
Nach dem Deutschen Innovationspreis 2026 ist die Auszeichnung als „European Innovator 2026“ eine weitere besondere Würdigung der QRNG-Technologie von Elmos. Sie zeigt, wie Halbleitertechnologie und Quantenphysik zusammenwirken können, um eine wichtige Grundlage für sichere digitale Anwendungen zu schaffen.
Wir danken für die Förderung des Projekts im Rahmen des IPCEI MECT durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie auf Grundlage eines Beschlusses des Deutschen Bundestages, die Europäische Union – NextGenerationEU, das Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg sowie das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg.
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Über Elmos
Hinweis
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Emittent/Herausgeber: Elmos Semiconductor SE
Schlagwort(e): Unternehmen
09.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Elmos Semiconductor SE
|Werkstättenstraße 18
|51379 Leverkusen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 2171 / 40 183-0
|E-Mail:
|invest@elmos.com
|Internet:
|http://www.elmos.com
|ISIN:
|DE0005677108
|WKN:
|567710
|Indizes:
|MDAX, TecDax
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900UMKKDCAP4P4H63
|EQS News ID:
|2430964
|Ende der Mitteilung
|EQS-Media
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2430964 09.11.2026 CET/CEST
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