DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.836 ±0,0%Nas22.306 +0,7%Bitcoin97.528 -0,9%Euro1,1767 +0,3%Öl67,47 +0,9%Gold3.682 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T RENK RENK73 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- Rheinmetall übernimmt NVL -- Musk kauft Tesla-Aktien -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Infineon, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Qualität- und Wachstums-Aktie Rambus erhält nach dem Big-Picture-Ausbruch Analystensupport mit 40 % Aufwärtspotenzial. Qualität- und Wachstums-Aktie Rambus erhält nach dem Big-Picture-Ausbruch Analystensupport mit 40 % Aufwärtspotenzial.
Rheinmetall-Aktie mit Rekord: Übernahme von Schiffbauer NVL in milliardenschwerem Deal steht fest Rheinmetall-Aktie mit Rekord: Übernahme von Schiffbauer NVL in milliardenschwerem Deal steht fest
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!

Elon Musk kauft Tesla-Aktien für eine Milliarde Dollar - Aktie legt deutlich zu

15.09.25 19:24 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
354,40 EUR 16,70 EUR 4,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

AUSTIN (dpa-AFX) - Tesla-Chef (Tesla) Elon Musk hat Aktien des Elektroauto-Herstellers im Wert von rund einer Milliarde Dollar gekauft - und damit den Kurs kräftig steigen lassen. An der Börse wurde der Zukauf als Demonstration von Zuversicht für die Zukunft von Tesla gesehen. Der Kurs der Tesla-Aktie legte zeitweise um rund siebeneinhalb Prozent zu.

Wer­bung

Musk kaufte am Freitag mehr als 2,5 Millionen Aktien, wie am Montag bekannt wurde. Ihm gehört rund ein Fünftel des Autobauers - und diese Beteiligung ist rund 250 Milliarden Dollar (etwa 213 Mrd. Euro) wert. Es ist Musks erster Aktien-Zukauf seit 2020. Zwischenzeitlich hatte er sich von Anteilen getrennt, um den Kauf der später in X umbenannten Online-Plattform Twitter (heute X) zu finanzieren.

Für Musk geht es um viel Geld - und Einfluss

Die Tesla-Aktionäre sollen im November über ein neues Vergütungspaket für Musk entscheiden. Es könnte ihm zusätzliche Aktien im Wert von einer Billion Dollar einbringen - wenn der Börsenwert von Tesla binnen zehn Jahren auf 8,5 Billionen Dollar steigen sollte. Aktuell ist Tesla rund 1,3 Billionen Dollar wert. Musk strebt schon seit Jahren eine Beteiligung von 25 Prozent an, um seine Position im Unternehmen zu zementieren.

Fokus auf Robotaxis und Roboter

Nach Rückgängen der Auslieferungen, die unter anderem von Musks politischer Aktivität im Umfeld von US-Präsident Donald Trump ausgelöst wurden, rutschte der Kurs der Tesla-Aktie in diesem Jahr zeitweise deutlich ab.

Wer­bung

Musk beharrt darauf, dass Robotaxis und humanoide Roboter für Tesla mit der Zeit eine viel größere Rolle spielen werden als der Verkauf von Autos. Beide Bereiche stehen erst am Anfang der Entwicklung, Tesla würde aber auf bereits am Markt aktive Vorreiter treffen. Verwaltungsratschefin Robin Denholm betonte vergangene Woche in Interviews, dass Tesla die Herausforderungen nur mit Musk in der Chefetage meistern könne./so/DP/stw

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
05.09.2025Tesla SellUBS AG
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
09.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
05.05.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
05.09.2025Tesla SellUBS AG
28.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
24.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Tesla SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen