ElringKlinger: Die Neubewertung kommt erst noch

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Während viele Automobilzulieferer unter der schwachen Branchenkonjunktur leiden, hebt ElringKlinger die Umsatzprognose an. Den Ausschlag gibt ausgerechnet ein Geschäft, das die Profitabilität derzeit noch belastet.

Während viele Automobilzulieferer unter der schwachen Branchenkonjunktur ächzen, überrascht ElringKlinger mit einer Prognoseanhebung. Nach einem unerwartet starken dritten Quartal hob der Konzern gestern sein Umsatzziel für 2026 an. Wurde bislang ein „leichtes organisches Wachstum“ angepeilt, so ist es nunmehr ein Umsatz von rund 1,8 Mrd. Euro. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Plus von fast 10 Prozent. Die Nachricht sorgte an der Börse für deutliche Kursgewinne und unterstreicht die Fortschritte beim Konzernumbau.

Kräftige Zuwächse

Diese Fortschritte zeigen sich bereits deutlich in den ebenfalls vermeldeten vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal. Hier steigerte ElringKlinger den Umsatz um 14,2 Prozent auf 451 Mio. Euro, das bereinigte EBIT kletterte sogar um 37,7 Prozent auf 29,2 Mio. Euro. Nach neun Monaten stehen damit ein Umsatz von 1,36 Mrd. Euro (+10,8 Prozent) und ein bereinigtes EBIT von 87,2 Mio. Euro (+32,3 Prozent) zu Buche, entsprechend einer Marge von 6,4 Prozent. Für das Gesamtjahr erwartet der Vorstand unverändert eine bereinigte EBIT-Marge von 6 bis 7 Prozent, was nunmehr gut erreichbar erscheint.

Wachstumstreiber Elektromobilität

Letzteres ist umso bemerkenswerter, als sich ElringKlinger mitten im Wandel vom klassischen Automobilzulieferer zum Spezialisten für Elektromobilität und Brennstoffzellentechnik befindet. Insbesondere der Hochlauf volumenstarker Serienaufträge im E-Mobility-Geschäft sorgt für Umsatzwachstum, belastet durch Anlaufkosten aber noch die Profitabilität. Mittelfristig gibt sich das Management aber zuversichtlich, eine bereinigte EBIT-Marge von rund 8 Prozent zu erreichen. Zusätzlichen Rückenwind verspricht die jüngste Einigung zwischen der EU und China, die chinesischen Hybridauto-Exporte nach Europa deutlich zu begrenzen.

Bewertung mit Spielraum

Trotz der jüngsten Kursgewinne erscheint die Aktie angesichts der aufgehellten Perspektiven äußerst moderat bewertet. Bei Kursen um 5,20 Euro beträgt der Börsenwert lediglich rund 325 Mio. Euro. Dem steht für 2026 ein erwartetes bereinigtes EBIT von mehr als 100 Mio. Euro gegenüber. Das KGV würde sich damit auf rund 6 stellen und könnte laut Analystenkonsens im kommenden Jahr sogar auf unter 5 sinken. Sofern ElringKlinger den Strukturwandel hin zur Elektromobilität weiter so erfolgreich bewältigen kann, birgt die Aktie ein erhebliches Aufwärtspotenzial.

Moderat bewertet erscheint auch Masterflex, wo die jüngste Kursschwäche das Bild sogar noch verbessert hat: zum Artikel

Anders als ElringKlinger musste Pyrum seine Prognose für 2026 senken. Die Aktie hat das erstaunlich gut verkraftet, und dafür gibt es einen konkreten Grund: zum Artikel

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Erstellung am 14.10.26 um 10:48 Uhr.

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