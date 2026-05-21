Elvictor Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
22.05.26 06:35 Uhr
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Elvictor Group veröffentlichte am 20.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Auf der Umsatzseite standen 1,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,6 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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