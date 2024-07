EM 2024/Großer DFB-Respekt vor Spanien: Aber kein 'Angstschweiß'

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft blickt mit viel Respekt, aber ohne Furcht dem EM-Viertelfinale gegen Spanien entgegen. "Die Spanier machen bislang den stabilsten Eindruck, dementsprechend wird es ein harter Brocken - für beide", sagte der stellvertretende Kapitän Joshua Kimmich am Montag in Herzogenaurach.

"Wenn man das Turnier gewinnen will, führt kein Weg an Spanien vorbei", ergänzte der 29 Jahre alte Bayern-Profi mit Blick auf die Partie am kommenden Freitag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Stuttgart. Außenverteidiger-Kollege David Raum sprach von "einem Kompliment", wenn bei der Konstellation Deutschland gegen Spanien von einem vorgezogenen EM-Endspiel gesprochen werde. Und der 26 Jahre alte Leipziger fügte selbstbewusst hinzu: "Ich habe jetzt noch keinen Angstschweiß."

Kimmich erklärte das Weiterkommen zum klaren Ziel der DFB-Auswahl. "Es geht nur noch ums Gewinnen jetzt. Natürlich wollen wir die Spanier mal schlagen", sagte er. Spanien hat als einzige Mannschaft alle bisherigen vier Turnierspiele gewonnen./kbe/DP/jha