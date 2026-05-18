AstraZeneca-Aktie dennoch tiefer: Brustkrebsmedikament vor EU-Zulassung
Astrazeneca hat die Unterstützung der europäischen Arzneimittelbehörde EMA für ein experimentelles Brustkrebsmedikament erhalten.
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Wie die EMA mitteilte, hat der Ausschuss für Humanarzneimittel eine positive Stellungnahme zu Etcamah - auch bekannt als Camizestrant - zur Behandlung einer bestimmten Art von fortgeschrittenem Brustkrebs abgegeben. Die Kommission folgt üblicherweise den Empfehlungen des Ausschusses. Noch vor einige Wochen hatte der zuständige Ausschuss bei der US-Arzneimittelbehörde FDA gegen eine Zulassung gestimmt.
Der britische Pharmakonzern teilte separat mit, dass die EMA-Empfehlung für Camizestrant in Kombination mit einem weiteren Medikament als Erstlinienbehandlung für eine Art von fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs gilt.
Die EMA empfahl zudem eine Indikationserweiterung für Enhertu von Astrazeneca und Daiichi Sankyo zur Zulassung in der EU für Patienten mit zuvor behandelten metastasierten soliden Tumoren, wie Astrazeneca weiter mitteilte.
Unabhängig davon wurde Datroway, ein weiteres gemeinsam von AstraZeneca und Daiichi Sankyo entwickeltes Medikament, in den USA zur Behandlung einer anderen Art von Brustkrebs zugelassen.
Im Londoner Handel verliert die Aktie am Freitag zeitweise 0,71 Prozent auf 139,06 Euro.
DJG/DJN/mgo/gos
Von Adria Calatayud
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