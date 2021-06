BioNTech/Pfizer kann Impfstoff-Produktion in Belgien hochfahren - Aktien uneinheitlich

Die europäische Arzneimittelbehörde EMA empfahl am Dienstag, dort weitere Herstellungs- und Abfüllungskapazitäten zu genehmigen. Dies werde "erhebliche und sofortige Auswirkungen auf die Versorgung" mit dem Impfstoff der Mainzer Firma BioNTech und deren US-Partner Pfizer in der EU haben, erklärte die EMA.

BioNTech/Pfizer bestätigte auf Anfrage, man sei dabei, die Impfstoffkapazität auszuweiten. Die EMA-Empfehlung werde die Bemühungen unterstützen, im laufenden Jahr mehr als 2,5 Milliarden Dosen Impfstoff auszuliefern und im nächsten Jahr möglicherweise noch mehr.

Die EMA stellte bei ihrer Prüfung fest, dass die Fabrik in Puurs durchgängig Impfstoffe hoher Qualität produzieren könne. Dies ermögliche es BioNTech/Pfizer, die Mengen der dort hergestellten Impfstoffe zu steigern. EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides begrüßte dies auf Twitter: "Das ist ein sehr willkommener Schritt hin zur Erhöhung unserer Produktionskapazität in der Europäischen Union und zur schnelleren Lieferung von Impfstoffen in alle Welt."

Die Aktien von BioNTech und Pfizer präsentieren sich am Dienstag unterschiedlich. Während es für BioNTech-Papiere an der NASDAQ zeitweise um 1,28 Prozent auf 206,61 US-Dollar nach oben geht, verlieren die Pfizer-Aktien an der NYSE zeitweise 0,21 Prozent auf 38,65 US-Dollar. /vsr/DP/men

BRÜSSEL/AMSTERDAM (dpa-AFX)

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images