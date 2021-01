EMA empfiehlt die Zulassung von Astrazeneca-Impfstoff ab 18 Jahren

Von Drew Hinshaw

BRÜSSEL (Dow Jones)--Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat die bedingte Marktzulassung für den Corona-Impfstoff der britisch-schwedischen Astrazeneca in der EU empfohlen. Man empfehle die Zulassung des Vakzins zur Verimpfung an alle Menschen ab 18 Jahren, erklärte die EU-Behörde am Freitag. Sie gab den Impfstoff damit auch für ältere Menschen frei, obwohl es zuvor Zweifel an der Wirksamkeit des Präparats bei diesen gegeben hatte.

