Emami Paper Mills stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Emami Paper Mills hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 7,18 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Emami Paper Mills noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 INR in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Emami Paper Mills 5,90 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,51 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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