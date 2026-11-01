Emami Paper Mills stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

01.11.26 06:35 Uhr

Im abgelaufenen Quartal hat Emami Paper Mills 5,90 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,51 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Es stand ein EPS von 7,18 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Emami Paper Mills noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 INR in den Büchern gestanden.

Emami Paper Mills hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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