Embecta hat am 24.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,17 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,450 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Embecta mit einem Umsatz von insgesamt 298,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 264,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 13,14 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,15 USD. Im Vorjahr waren 1,62 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,05 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 2,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,83 USD und einen Umsatz von 1,02 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion Finanzen.net