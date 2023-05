Embracer Group Registered B Aktie News: Embracer Group Registered B am Vormittag mit Abschlägen

Die Embracer Group Registered B-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:20 Uhr um 3,7 Prozent auf 1,96 EUR ab. Das Tagestief markierte die Embracer Group Registered B-Aktie bei 1,93 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 2,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Embracer Group Registered B-Aktien beläuft sich auf 198.196 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.06.2022 bei 9,31 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 374,13 Prozent könnte die Embracer Group Registered B-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 1,93 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Embracer Group Registered B-Aktie damit 1,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 18.08.2022 legte Embracer Group Registered B die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,96 SEK gegenüber 0,77 SEK je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Embracer Group Registered B mit einem Umsatz von insgesamt 7.118,00 SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.228,50 SEK erwirtschaftet worden waren, um 36,14 Prozent gesteigert.

Embracer Group Registered B dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 17.08.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 15.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Embracer Group Registered B-Aktie in Höhe von 5,37 SEK im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Embracer Group Registered B-Aktie

Embracer-Aktie gibt Gas: Embracer sichert sich Spieleserien 'Tomb Raider' und 'Deus Ex'

Activision Blizzard-Aktie & Co: Gaming-Aktien - Wo die nächste Übernahme anstehen könnte

Ausgewählte Hebelprodukte auf Embracer Group AB Registered Shs -B- Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Embracer Group AB Registered Shs -B- Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Embracer Group AB Registered Shs -B-

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com