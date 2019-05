EMC Insurance Group gibt Dividende bekannt

Der amerikanische Versicherer EMC Insurance Group Inc. (ISIN: US2686641091, NASDAQ: EMCI) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 23 US-Cents je Aktie an seine Anteilseigner aus. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,92 US-Dollar ausgeschüttet.

Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 36,01 US-Dollar (Stand: 23. Mai 2019) bei 2,55 Prozent. Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 11. Juni 2019 (Record date: 4. Juni 2019). Seit dem Jahr 1982 wird bereits eine Dividende ausgeschüttet.

Das Unternehmen aus Des Moines, im US-Bundesstaat Iowa, ist 1911 gegründet worden und zählt mit über 2.300 Mitarbeitern zu den 60 größten Versicherungskonzernen in den USA. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von 181,6 Mio. US-Dollar. Der Nettogewinn betrug 33,5 Mio. US-Dollar.

Die Aktie ist an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ notiert und liegt dort seit Jahresbeginn mit 13,20 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung beträgt 780,7 Mio. US-Dollar (Stand: 23. Mai 2019).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de