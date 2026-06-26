Emerson Radio präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Emerson Radio hat am 26.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,06 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 17,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,9 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,5 Millionen USD.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,200 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,220 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Emerson Radio mit einem Umsatz von insgesamt 6,31 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,79 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -41,52 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.net