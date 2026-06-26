DAX24.671 -1,3%Est506.222 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6300 ±0,0%Nas25.298 -0,2%Bitcoin52.527 -0,3%Euro1,1386 ±0,0%Öl71,99 -3,8%Gold4.081 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 SAP 716460 Infineon 623100 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen nahezu unverändert -- DAX geht mit Verlust ins Wochenende -- Zalando: BaFin prüft Verstöße beim Jahresabschluss -- Bayer, BYD, Gold, Bitcoin, Microsoft, ON, Chip-Aktien im Fokus
Top News
KW 26: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche KW 26: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
Regeln für den Börsenerfolg - von starken Frauen lernen Regeln für den Börsenerfolg - von starken Frauen lernen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Emerson Radio präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

28.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Emerson Radio Corp.
0,34 USD 0,02 USD 7,76%
Charts|News|Analysen

Emerson Radio hat am 26.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,06 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 17,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,9 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,5 Millionen USD.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,200 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,220 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Emerson Radio mit einem Umsatz von insgesamt 6,31 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,79 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -41,52 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Emerson Radio Corp.

DatumMeistgelesen