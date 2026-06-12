Emimen gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Emimen ließ sich am 12.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Emimen die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 27,14 JPY gegenüber 4,72 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 669,9 Millionen JPY – ein Plus von 50,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Emimen 445,0 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net