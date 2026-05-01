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Emirate behalten sich Reaktion auf Irans Angriff vor

04.05.26 19:23 Uhr

ABU DHABI (dpa-AFX) - Nach einem erneuten iranischen Angriff behalten sich die Vereinigten Arabischen Emirate eigenen Angaben zufolge das Recht auf eine Reaktion vor. Die Emirate würden ihre Sicherheit und Souveränität schützen und behielten sich das "volle und legitime Recht" vor, auf die Angriffe im Einklang mit dem Völkerrecht zu reagieren, teilte das Außenministerium mit.

Die Angriffe stellten eine "gefährliche Eskalation und eine inakzeptable Grenzüberschreitung" dar und bedrohten unmittelbar Sicherheit, Stabilität und territoriale Integrität des Landes. Das Außenministerium verurteilte die Attacken mit Raketen und Drohnen auf zivile Ziele scharf. Von iranischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung für Schüsse auf Ziele in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Abu Dhabi rief dazu auf, die Angriffe umgehend einzustellen und eine vollständige Einstellung der Feindseligkeiten sicherzustellen. Die Vereinigten Arabischen Emirate machten den Iran "voll verantwortlich" für die Angriffe und deren Folgen. Drei indische Mitarbeiter seien verletzt worden, hieß es weiter./arj/DP/he