Emirate verurteilen 'israelischen Angriff' auf Krankenhaus in Gaza

ABU DHABI (dpa-AFX) - Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben den Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen verurteilt - und Israel dafür verantwortlich gemacht. Das Außenministerium des Golfstaats forderte am Mittwochabend eine sofortige Einstellung der Feindseligkeiten sowie, dass Zivilisten und zivile Einrichtungen nicht angegriffen werden.

Auch Marokko verurteilte die "Bombardierung" des Krankenhauses "durch israelische Streitkräfte" "aufs Schärfste". Das Land forderte, sicherzustellen, "dass Zivilisten von allen Parteien geschützt und nicht zur Zielscheibe werden".

Auch Bahrain schloss sich der Kritik am "israelischen Bombenanschlag" an. Das Land unterstütze "alle regionalen oder internationalen Bemühungen zur Deeskalation und Beendigung der Gewalt".

Die VAE und Bahrain hatten vor drei Jahren in einem historischen Schritt Friedensverträge mit Israel geschlossen. Marokko kündigte solche Schritte danach ebenfalls an. Im Gegensatz zu anderen arabischen Ländern hatten sich die Länder seit Kriegsbeginn zwischen der islamistischen Hamas und Israel mit Kritik am jüdischen Staat zurückgehalten.

Militante Palästinenser und Israels Armee geben sich gegenseitig die Schuld an dem Raketeneinschlag. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen wurden Hunderte Menschen getötet und verletzt./arb/DP/zb