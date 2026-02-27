Emirate ziehen Botschafter aus Teheran ab

ABU DHABI (dpa-AFX) - Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) schließen nach eigenen Angaben ihre Botschaft in der iranischen Hauptstadt Teheran und ziehen ihren Botschafter sowie sämtliches diplomatisches Personal aus dem Iran ab.

Es handle sich um eine Reaktion auf die "offenkundig iranischen Raketenangriffe" auf das Staatsgebiet der Emirate, teilte das Außenministerium in Abu Dhabi mit. Die Angriffe hätten sich gegen Wohngebiete, Flughäfen, Häfen und Versorgungseinrichtungen gerichtet. Unzählige Zivilisten seien in Gefahr gebracht worden.

Das Ministerium sprach von einer gefährlichen und unverantwortlichen Eskalation. Diese bedeute eine eklatante Verletzung der nationalen Souveränität sowie einen klaren Bruch des Völkerrechts.

Im Zuge der Eskalation zwischen dem Iran, den USA und Israel sind auch Ziele in den VAE mehrfach unter Beschuss geraten. Das Verteidigungsministerium hatte zuletzt angegeben seit Beginn des Konflikts unter anderem mehr als 500 iranische Drohnen erfasst zu haben.

Außerdem seien 165 ballistische Raketen aus dem Iran in Richtung der VAE festgestellt worden, hieß es. Mindestens drei Menschen in den VAE wurden nach staatlichen Angaben getötet./arj/DP/zb