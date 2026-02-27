DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2300 -4,5%Nas22.668 -0,9%Bitcoin55.520 -2,1%Euro1,1768 -0,4%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y freenet A0Z2ZZ Netflix 552484 Allianz 840400 AIXTRON A0WMPJ RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 E.ON ENAG99 Infineon 623100 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 PUMA 696960 TUI TUAG50 adidas A1EWWW Nordex A0D655
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen im Minus -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, AIXTRON im Fokus
Top News
CFD-Broker Vergleich: Die besten CFD-Broker im Test CFD-Broker Vergleich: Die besten CFD-Broker im Test
BVB-Aktie: Niederlage im Gipfel gegen Bayern - Titelhoffnung schwindet BVB-Aktie: Niederlage im Gipfel gegen Bayern - Titelhoffnung schwindet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Emirate ziehen Botschafter aus Teheran ab

01.03.26 21:52 Uhr

ABU DHABI (dpa-AFX) - Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) schließen nach eigenen Angaben ihre Botschaft in der iranischen Hauptstadt Teheran und ziehen ihren Botschafter sowie sämtliches diplomatisches Personal aus dem Iran ab.

Wer­bung

Es handle sich um eine Reaktion auf die "offenkundig iranischen Raketenangriffe" auf das Staatsgebiet der Emirate, teilte das Außenministerium in Abu Dhabi mit. Die Angriffe hätten sich gegen Wohngebiete, Flughäfen, Häfen und Versorgungseinrichtungen gerichtet. Unzählige Zivilisten seien in Gefahr gebracht worden.

Das Ministerium sprach von einer gefährlichen und unverantwortlichen Eskalation. Diese bedeute eine eklatante Verletzung der nationalen Souveränität sowie einen klaren Bruch des Völkerrechts.

Im Zuge der Eskalation zwischen dem Iran, den USA und Israel sind auch Ziele in den VAE mehrfach unter Beschuss geraten. Das Verteidigungsministerium hatte zuletzt angegeben seit Beginn des Konflikts unter anderem mehr als 500 iranische Drohnen erfasst zu haben.

Wer­bung

Außerdem seien 165 ballistische Raketen aus dem Iran in Richtung der VAE festgestellt worden, hieß es. Mindestens drei Menschen in den VAE wurden nach staatlichen Angaben getötet./arj/DP/zb