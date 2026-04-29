DAX 24.763 -1,6%ESt50 6.210 -1,7%MSCI World 4.783 -1,1%Top 10 Crypto 8,52 -0,2%Nas 25.138 -2,2%Bitcoin 57.363 +0,3%Euro 1,1379 -0,0%Öl 100,3 -0,4%Gold 4.028 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Emirates Driving Company PSC Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Emirates Driving Company P.S.C. Registered Shs
3.64 -0.08 -2.15 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Emirates Driving Company PSC Registered hat am 21.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 AED. Im Vorjahresviertel hatte Emirates Driving Company PSC Registered 0,080 AED je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 171,7 Millionen AED – eine Minderung von 7,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 186,2 Millionen AED eingefahren.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Emirates Driving Company P.S.C. Registered Aktie News

Werbung

Emirates Driving Company P.S.C. Registered Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Emirates Driving Company P.S.C. Registered nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.