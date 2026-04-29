Emirates Driving Company PSC Registered präsentierte Quartalsergebnisse

24.07.26 06:35 Uhr

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 171,7 Millionen AED – eine Minderung von 7,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 186,2 Millionen AED eingefahren.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 AED. Im Vorjahresviertel hatte Emirates Driving Company PSC Registered 0,080 AED je Aktie erwirtschaftet.

Emirates Driving Company PSC Registered hat am 21.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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