Emirates Driving Company PSC Registered präsentierte Quartalsergebnisse
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Emirates Driving Company PSC Registered hat am 21.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 AED. Im Vorjahresviertel hatte Emirates Driving Company PSC Registered 0,080 AED je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 171,7 Millionen AED – eine Minderung von 7,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 186,2 Millionen AED eingefahren.
Redaktion finanzen.net
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