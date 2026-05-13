Emission überzeichnet

Vonovia hat den Kapitalmarkt in Großbritannien und Australien angezapft.

Wie der Immobilienkonzern Vonovia mitteilte, platzierte er zwei Anlehnen im Volumen von 400 Millionen Pfund und 300 Millionen australische Dollar.

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Die Pfund-Anleihe, die 1,9-fach überzeichnet war, hat eine Laufzeit von 12 Jahren. Der "Kangaroo Bond" hat eine Laufzeit von 7 Jahren. Er war 1,8-fach überzeichnet. Die Erlöse sollen insbesondere für Refinanzierungen verwendet werden.

Auf Tradegate zeigt sich die Vonovia-Aktie am Montag zeitweise bei 21,91 Euro um 0,27 Prozent unter ihrem XETRA-Schluss.

DOW JONES