Vonovia-Aktie etwas schwächer: Pfund-Anleihe und Kangaroo Bond begeben
Vonovia hat den Kapitalmarkt in Großbritannien und Australien angezapft.
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Wie der Immobilienkonzern Vonovia mitteilte, platzierte er zwei Anlehnen im Volumen von 400 Millionen Pfund und 300 Millionen australische Dollar.
Die Pfund-Anleihe, die 1,9-fach überzeichnet war, hat eine Laufzeit von 12 Jahren. Der "Kangaroo Bond" hat eine Laufzeit von 7 Jahren. Er war 1,8-fach überzeichnet. Die Erlöse sollen insbesondere für Refinanzierungen verwendet werden.
Auf Tradegate zeigt sich die Vonovia-Aktie am Montag zeitweise bei 21,91 Euro um 0,27 Prozent unter ihrem XETRA-Schluss.
DOW JONES
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Bildquellen: Vonovia SE