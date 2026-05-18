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Vonovia-Aktie fährt Gewinne ein: Pfund-Anleihe und Kangaroo Bond begeben

19.05.26 09:32 Uhr
Vonovia-Aktie zieht an: Kangaroo Bond & Co. - Vonovia setzt auf internationale Anleihen | finanzen.net

Der Immobilienkonzern Vonovia hat erfolgreich zwei Anleihen im Ausland platziert und sich damit insgesamt 400 Millionen britische Pfund sowie 300 Millionen australische Dollar gesichert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
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Wie der Immobilienkonzern Vonovia mitteilte, platzierte er zwei Anleihen im Volumen von 400 Millionen Pfund und 300 Millionen australische Dollar.

Die Pfund-Anleihe, die 1,9-fach überzeichnet war, hat eine Laufzeit von 12 Jahren. Der "Kangaroo Bond" hat eine Laufzeit von 7 Jahren. Er war 1,8-fach überzeichnet. Die Erlöse sollen insbesondere für Refinanzierungen verwendet werden.

Auf XETRA zeigt sich die Vonovia-Aktie am Dienstag zeitweise 1,41 Prozent im Plus bei 22,27 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Vonovia SE

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13.05.2026Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
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