Vonovia-Aktie fährt Gewinne ein: Pfund-Anleihe und Kangaroo Bond begeben
Der Immobilienkonzern Vonovia hat erfolgreich zwei Anleihen im Ausland platziert und sich damit insgesamt 400 Millionen britische Pfund sowie 300 Millionen australische Dollar gesichert.
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Wie der Immobilienkonzern Vonovia mitteilte, platzierte er zwei Anleihen im Volumen von 400 Millionen Pfund und 300 Millionen australische Dollar.
Die Pfund-Anleihe, die 1,9-fach überzeichnet war, hat eine Laufzeit von 12 Jahren. Der "Kangaroo Bond" hat eine Laufzeit von 7 Jahren. Er war 1,8-fach überzeichnet. Die Erlöse sollen insbesondere für Refinanzierungen verwendet werden.
Auf XETRA zeigt sich die Vonovia-Aktie am Dienstag zeitweise 1,41 Prozent im Plus bei 22,27 Euro.
DOW JONES
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Bildquellen: Vonovia SE