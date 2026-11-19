Fresenius-Aktie trotzdem leichter: Moody's hebt Rating-Ausblick an
Die Ratinagentur Moody's erwartet für den deutschen Gesundheitskonzern Fresenius in den nächsten 12 bis 18 Monaten eine deutliche Verbesserung seiner Kreditkennziffern und hat deshalb den Ausblick für das Baa3-Emittentenrating von "stable" auf "positive" heraufgesetzt.
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Der von Moody's ermittelte bereinigte Verschuldungsgrad bezogen auf das EBITDA dürfte unter den Faktor 3,0 sinken, heißt es in einer Mitteilung.
Moody's erwartet ferner, dass der DAX-Konzern mit Blick auf den Ausgleich von inflationsbedingten Belastungen seine Kostendisziplin beibehalten und etwaige Zukäufe konservativ finanzieren wird.
Das Rating selbst wurde zugleich für Fresenius bestätigt.Via XETRA fällt die Fresenius-Aktie zeitweise um 1,35 Prozent auf 52,71 Euro.
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Bildquellen: Fresenius, Fresenius