Emittentenrating

Fresenius-Aktie trotzdem leichter: Moody's hebt Rating-Ausblick an

19.11.26 13:24 Uhr Link kopiert

Die Ratinagentur Moody's erwartet für den deutschen Gesundheitskonzern Fresenius in den nächsten 12 bis 18 Monaten eine deutliche Verbesserung seiner Kreditkennziffern und hat deshalb den Ausblick für das Baa3-Emittentenrating von "stable" auf "positive" heraufgesetzt.

Werbung

Der von Moody's ermittelte bereinigte Verschuldungsgrad bezogen auf das EBITDA dürfte unter den Faktor 3,0 sinken, heißt es in einer Mitteilung. Werbung Moody's erwartet ferner, dass der DAX-Konzern mit Blick auf den Ausgleich von inflationsbedingten Belastungen seine Kostendisziplin beibehalten und etwaige Zukäufe konservativ finanzieren wird. Das Rating selbst wurde zugleich für Fresenius bestätigt. Via XETRA fällt die Fresenius-Aktie zeitweise um 1,35 Prozent auf 52,71 Euro. Via XETRA fällt die Fresenius-Aktie zeitweise um 1,35 Prozent auf 52,71 Euro. DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Wer­bung

Bildquellen: Fresenius, Fresenius