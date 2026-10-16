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Emmvee Photovoltaic Power: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Werte in diesem Artikel
Aktien
Emmvee Photovoltaic Power Limited Registered Shs 144A Reg S
280.00 -20.00 -6.67 %
Charts | News | Analysen

Emmvee Photovoltaic Power präsentierte in der am 14.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Emmvee Photovoltaic Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,52 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,44 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 15,76 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,31 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 5,61 INR geschätzt. Der Umsatz war auf 16,58 Milliarden INR geschätzt worden.

Redaktion finanzen.net

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