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AIXTRON-Aktie auf Erholungskurs: Analysten bleiben am Ball

AIXTRON-Aktie auf Erholungskurs: Analysten bleiben am Ball

Im erholten Tech-Sektor sind die Papiere von AIXTRON am Monta besonders positiv aufgefallen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
33.40 EUR 1.19 EUR 3.69 %
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Nach einer Empfehlung von Kepler Cheuvreux gewannen die Aktien des Chip-Ausrüsters AIXTRON via XETRA 1,45 Prozent auf 32,81 Euro. Sie radierten damit die Verluste vom Freitag nicht nur aus, sondern schafften es zeitweise mit 34,43 Euro sogar leicht über ihr Xetra-Hoch vom Donnerstag.

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Die Kepler-Cheuvreux-Experten ließen ihr Ziel auf 44 Euro. Nach der letzten Analyse im August sei der Aktienkurs um 23 Prozent gefallen, gleichzeitig sei jedoch die Schätzung für das Ergebnis je Aktie 2027 um 28 Prozent gestiegen. Im dritten Quartal seien die Buchungen der Kunden gestiegen und die Auslieferzeiten verlängerten sich.

Auch Craig McDowell von JPMorgan sah seine Empfehlung durch die Quartalsergebnisse untermauert, wie er bereits am Freitagabend schrieb. Der Optoelektronik-Zyklus werde immer größer und nachhaltiger. Parallel dazu erhole sich das Geschäft mit Galliumnitrid (GaN) und Siliziumkarbid (SiC). Das etwas geringere Kursziel resultiert aus einem Wechsel der Bewertungsmethode auf Basis der Schätzungen für 2028.

Die Marktstrategen von JPMorgan bleiben derweil ebenfalls optimistisch für den zuletzt besonders unter Druck geratenen Halbleitersektor. Eine Balance zwischen hoher Nachfrage und passenden Kapazitäten werde sich wohl nicht vor 2028 einstellen, hieß es. Die Preise dürften 2027 weiter anziehen. Der jüngste Rückschlag der Aktienkurse sei nur gesund.

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/ag/ajx/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: AIXTRON SE, AIXTRON SE

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Datum Rating Analyst
08:01 AIXTRON SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 AIXTRON SE Halten DZ BANK
30.10.26 AIXTRON SE Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 AIXTRON SE Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.26 AIXTRON SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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