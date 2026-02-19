DAX25.077 +0,4%Est506.154 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4500 +3,2%Nas22.864 +1,0%Bitcoin55.469 +2,0%Euro1,1785 +0,1%Öl71,15 -0,1%Gold5.174 +0,6%
Jefferies gibt Kaufempfehlung für Alzchem - Aktie im Aufwind

25.02.26 10:55 Uhr
Alzchem-Aktie steigt: Jefferies empfiehlt Kauf | finanzen.net

Eine Empfehlung des US-Investmenthauses Jefferies hat Alzchem am Mittwoch deutliche Kursgewinne beschert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alzchem Group AG
162,80 EUR 6,60 EUR 4,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Nach einem Sprung bis auf 167,40 Euro behaupteten die Aktien zuletzt ein Plus von 5,2 Prozent auf 163 Euro, was immer noch für den Spitzenplatz im Nebenwerte-Index SDAX reichte. Im Januar hatten die Titel des Spezialchemieunternehmens mit 171 Euro ein Hoch seit dem Jahr 2017 markiert.

Jefferies-Experte Constantin Hesse nahm die Bewertung von Alzchem mit "Buy" auf. Das Kursziel von 190 Euro räumt der Aktie vom aktuellen Bewertungsniveau aus noch knapp 17 Prozent Luft nach oben ein.

Mit der Produktion von Kreatin für die Nahrungsmittelindustrie und dem Sprengstoff Nitroguanidin für die Rüstungsbranche verfüge das Unternehmen über eine einzigartige Plattform und führende Nischenpositionen, die es gegen die Konkurrenz abschirmten, betonte der Experte.

Angesichts des Margenpotenzials, beschleunigter Barmittelzuflüsse und Expansionsoptionen in den USA sei die Anlagestory auf viele Jahre hinaus attraktiv, auch angesichts des unverdienten Abschlags zur Branchenbewertung, so der Experte.

/gl/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Alzchem Group AG

Analysen zu Alzchem Group AG

DatumRatingAnalyst
08:01Alzchem Group BuyJefferies & Company Inc.
18.12.2025Alzchem Group BuyWarburg Research
11.12.2025Alzchem Group BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2025Alzchem Group AddBaader Bank
30.10.2025Alzchem Group BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
08:01Alzchem Group BuyJefferies & Company Inc.
18.12.2025Alzchem Group BuyWarburg Research
11.12.2025Alzchem Group BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2025Alzchem Group AddBaader Bank
30.10.2025Alzchem Group BuyWarburg Research
mehr Analysen