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SUSS MicroTec-Aktie unter Druck: Nach Rally ziehen Analysten ihre Einschätzungen zurück

08.05.26 11:59 Uhr
Analysten werden vorsichtiger: SUSS MicroTec-Aktie nach Kursrally schwächer | finanzen.net

Nach der Rekordrally von SUSS MicroTec haben sich am Freitag zwei Analysten von ihren Empfehlungen verabschiedet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
86,10 EUR -0,35 EUR -0,40%
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Nach bis zu 132 Prozent Kursplus im laufenden Jahr sehen Michael Kuhn von der Deutschen Bank und Malte Schaumann von Warburg Research nicht mehr viel Potenzial. Die SUSS-Aktien verlieren via XETRA zeitweise 1,36 Prozent auf 81,30 Euro.

Kuhn lobte zwar den Bericht für das erste Quartal als hervorragend, mit dem Auftragsrekord als klarem Highlight. Schaumann stellte die Anleger allerdings darauf ein, dass der Auftragseingang im zweiten Quartal wohl seinen Höhepunkt erreicht. Die starke Dynamik hält er ohnehin für eingepreist./ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: SUSS MicroTec SE

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

DatumMeistgelesen

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

DatumRatingAnalyst
11:21SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:16SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldDeutsche Bank AG
10:11SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldWarburg Research
07.05.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
07.05.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11:21SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
07.05.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.04.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10:16SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldDeutsche Bank AG
10:11SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldWarburg Research
30.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldDeutsche Bank AG
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldDeutsche Bank AG
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.03.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) VerkaufenDZ BANK
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) VerkaufenDZ BANK
08.05.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG
21.01.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG
17.01.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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