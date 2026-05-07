SUSS MicroTec-Aktie unter Druck: Nach Rally ziehen Analysten ihre Einschätzungen zurück
Nach der Rekordrally von SUSS MicroTec haben sich am Freitag zwei Analysten von ihren Empfehlungen verabschiedet.
Werte in diesem Artikel
Nach bis zu 132 Prozent Kursplus im laufenden Jahr sehen Michael Kuhn von der Deutschen Bank und Malte Schaumann von Warburg Research nicht mehr viel Potenzial. Die SUSS-Aktien verlieren via XETRA zeitweise 1,36 Prozent auf 81,30 Euro.
Kuhn lobte zwar den Bericht für das erste Quartal als hervorragend, mit dem Auftragsrekord als klarem Highlight. Schaumann stellte die Anleger allerdings darauf ein, dass der Auftragseingang im zweiten Quartal wohl seinen Höhepunkt erreicht. Die starke Dynamik hält er ohnehin für eingepreist./ag/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf SUSS MicroTec
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SUSS MicroTec
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere SUSS MicroTec News
Bildquellen: SUSS MicroTec SE