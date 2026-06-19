Empire hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Empire ließ sich am 18.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Empire die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,94 CAD, nach 0,740 CAD im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Empire mit einem Umsatz von insgesamt 7,81 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,64 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 2,22 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,860 CAD. Im letzten Jahr hatte Empire einen Gewinn von 2,94 CAD je Aktie eingefahren.

Empire hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 31,95 Milliarden CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 31,28 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net