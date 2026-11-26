Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 411,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,9 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 1,2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,33 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,410 CAD erwirtschaftet worden.

Enablence Technologies hat am 24.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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