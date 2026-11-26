Enablence Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Enablence Technologies hat am 24.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,33 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,410 CAD erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 411,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,9 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 1,2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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