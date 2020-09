EnBW erhebt Strafgebühr auf langes Parken an Ladesäulen

Aktien in diesem Artikel EnBW 49,20 EUR

BERLIN (Dow Jones)--Der baden-württembergische Staatsversorger EnBW will das Blockieren von Elektro-Ladesäulen verhindern. Ab 2. November fällt für Fahrer von Elektroautos eine Gebühr an, wenn sie nach vier Stunden weiterhin auf dem Ladeplatz parken. Für alle Ladevorgänge im Netz von EnBW mobility+ fallen dann 9,75 Cent pro Minute an, maximal jedoch 11,70 Euro zusätzlich. Wer Ladepunkte nach dem Ladevorgang wieder freigibt, ist davon nicht betroffen.

EnBW begründet die Maßnahme mit Analysen, wonach die über die reine Ladezeit hinausgehende Standdauer von E-Autos an Ladestationen vielerorts zunimmt. Dadurch können andere E-Autofahrer die Ladesäulen nicht nutzen. Das Unternehmen erklärt, dass nahezu 95 Prozent aller Ladevorgänge bereits nach durchschnittlich drei Stunden beendet sind.

September 23, 2020