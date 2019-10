EnBW und Rheinenergie wollen MVV-Anteile abstoßen

Aktien in diesem Artikel EnBW 36,20 EUR

-2,16% Charts

News

Analysen

Frankfurt (Reuters) - Der Mannheimer Energieversorger MVV bekommt bald neue Aktionäre.

Der baden-württembergische Energiekonzern EnBW und der Kölner Regionalversorger Rheinenergie wollen ihre Aktienpakete von zusammen rund 45 Prozent gemeinsam verkaufen, wie EnBW am Montag mitteilte. Zum aktuellen Kurs wäre das Paket an der Börse knapp 800 Millionen Euro wert. Der Verkauf werde in enger Abstimmung mit MVV geprüft, ergänzte eine Sprecherin von EnBW. Die Stadt Mannheim stehe als Mehrheitseigentümerin den Gesprächen offen gegenüber. MVV erklärte, Ziel des Unternehmens sei eine langfristig stabile Aktionärsstruktur. Diese solle sicherstellen, die auf die Energiewende ausgerichtete Unternehmensstrategie umzusetzen. Zuerst hatte das "Handelsblatt" über den Plan berichtet.

EnBW und Rheinenergie sind nach der Stadt Mannheim, die 50,1 Prozent von MVV hält, zweit- und drittgrößter Aktionär. Wie eine mit dem Vorgang vertraute Person erklärte, wurde die Investmentbank Perella Weinberg Partners mit der Investorensuche beauftragt.