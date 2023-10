ENCAVIS Aktie News: ENCAVIS am Mittag im Aufwind

So entwickelt sich ENCAVIS

Die Aktie von ENCAVIS gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die ENCAVIS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 12,09 EUR.

Die ENCAVIS-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 12,09 EUR. In der Spitze gewann die ENCAVIS-Aktie bis auf 12,09 EUR. Bei 11,77 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 268.115 ENCAVIS-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 21,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.11.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ENCAVIS-Aktie somit 42,59 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,71 EUR am 04.10.2023. Abschläge von 3,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,36 EUR an.

ENCAVIS gewährte am 14.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 EUR gegenüber 0,21 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 131,80 EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 135,99 EUR erwirtschaftet worden.

Die ENCAVIS-Bilanz für Q3 2023 wird am 13.11.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von ENCAVIS rechnen Experten am 13.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,613 EUR je ENCAVIS-Aktie belaufen.

