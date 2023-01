ENCAVIS Aktie News: Anleger schicken ENCAVIS am Vormittag ins Minus

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 16,64 EUR. Im Tief verlor die ENCAVIS-Aktie bis auf 16,61 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,70 EUR. Von der ENCAVIS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.949 Stück gehandelt.

Am 26.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 24,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ENCAVIS-Aktie 32,87 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2022 bei 11,82 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ENCAVIS-Aktie 40,74 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 21,60 EUR.

ENCAVIS ließ sich am 14.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte ENCAVIS am 28.03.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 21.03.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ENCAVIS-Aktie in Höhe von 0,566 EUR im Jahr 2022 aus.

