Encavis wandelt Hybridanleihen vorzeitig

FRANKFURT (Dow Jones)--Die niederländische Encavis-Tochter Encavis Finance B.V. will zwei in den Jahren 2017 und 2019 begebene Wandelanleihen vorzeitig in Aktien umwandeln. Vorstand und Geschäftsführung der Encavis Finance B.V. hätten mit Zustimmung des Encavis-Aufsichtsrats entschieden, von ihrem vertraglichen Recht auf vorzeitige Pflichtwandlung der Schuldverschreibungen Gebrauch zu machen, teilte Encavis Finance mit. Encavis Finance ist eine Tochter des im MDAX notierten Hamburger Wind- und Solarparkbetreibers.

Die Pflichtwandlung der noch ausstehenden Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 149,5 Millionen Euro soll zu dem am 31. Mai verkündeten Wandlungspreis von 7,0836 Euro erfolgen. Demzufolge werde jede Schuldverschreibung in die Anzahl Aktien der Gesellschaft gewandelt, die sich durch Division des Nennbetrags der Schuldverschreibungen durch den Wandlungspreis errechnet.

Die vorzeitige Pflichtwandlung soll zum 4. Oktober erfolgen.

Encavis Finance hatte am 13. September 2017 und am 5. September 2019 im Gesamtnennbetrag von 150,3 Millionen Euro zeitlich unbefristete und nachrangige Schuldverschreibungen mit zeitlich begrenzten Wandlungsrechten in auf den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft emittiert.

