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Encore Medical hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Encore Medical hat am 01.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Encore Medical ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 0,5 Millionen USD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

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