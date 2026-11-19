Encore Medical legte Quartalsergebnis vor
Encore Medical äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 USD gegenüber -0,030 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 14,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,3 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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