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Ende der Zusammenarbeit

Novartis-Aktie fester: Aus für Kooperation mit BioArctic bei Neurodegeneration

Novartis-Aktie fester: Aus für Kooperation mit BioArctic bei Neurodegeneration

Novartis hat die im August 2025 mit dem schwedischen Biotech-Unternehmen BioArctic geschlossene Forschungskooperation beendet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioArctic AB Registered Shs -B-
26.98 EUR 0.74 EUR 2.82 %
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Novartis AG
142.64 EUR -1.86 EUR -1.29 %
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Konkret geht es um die BrainTransporter-Technologie von BioArctic. Diese sollte mit einem nicht näher bezeichneten, firmeneigenen Antikörper von Novartis kombiniert werden, wie BioArctic am Montagabend mitteilte.

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BioArctic behalte die Vorauszahlung von 30 Millionen US-Dollar ein. Die Entscheidung für das Ende der Kooperation sei einzig von Novartis aus getroffen worden und stehe in keinem Zusammenhang mit der BrainTransporter-Technologie.

Die Novartis-Aktie legt im Schweizer Handle zeitweise um 0,73 Prozent zu auf 132,48 Franken.

/AWP/he

STOCKHOLM (dpa-AFX)

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
02.11.26 Novartis Sell Deutsche Bank AG
29.10.26 Novartis Market-Perform Bernstein Research
29.10.26 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 Novartis Neutral UBS AG
28.10.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG

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