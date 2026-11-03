Novartis-Aktie fester: Aus für Kooperation mit BioArctic bei Neurodegeneration
Novartis hat die im August 2025 mit dem schwedischen Biotech-Unternehmen BioArctic geschlossene Forschungskooperation beendet.
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Konkret geht es um die BrainTransporter-Technologie von BioArctic. Diese sollte mit einem nicht näher bezeichneten, firmeneigenen Antikörper von Novartis kombiniert werden, wie BioArctic am Montagabend mitteilte.
BioArctic behalte die Vorauszahlung von 30 Millionen US-Dollar ein. Die Entscheidung für das Ende der Kooperation sei einzig von Novartis aus getroffen worden und stehe in keinem Zusammenhang mit der BrainTransporter-Technologie.
Die Novartis-Aktie legt im Schweizer Handle zeitweise um 0,73 Prozent zu auf 132,48 Franken.
/AWP/he
STOCKHOLM (dpa-AFX)
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