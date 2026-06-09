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Heute im FokusDAX schwach -- Asiens Börsen letztlich in Rot - Nikkei und KOSPI deutlich tiefer -- SpaceX vermietet Rechenleistung an Alphabet -- NEL, Infineon, NVIDIA, SoftBank, SK hynix, Samsung im Fokus
Meta kündigt milliardenschwere Kapitalmaßnahme an. Novo Nordisk: Wegovy-Medikament in Tablettenform ein Erfolg. Partners Group-Mitgründer will künftig besser kommunizieren. Luftfahrtverband IATA senkt Gewinnprognose für Fluglinien. Nordex sichert sich neuen Auftrag aus Deutschland über 255 Megawatt. Tesla: Experte nimmt Verkaufsempfehlung zurück.
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