Endeavor Bancorp Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

28.10.26 06:35 Uhr

Endeavor Bancorp Registered äußerte sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,44 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,450 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 13,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net