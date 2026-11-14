Endeavour Mining öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Endeavour Mining hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 1,11 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 906,7 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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