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Endergebnis bestätigt Wahlsieg der AfD in Mecklenburg-Vorpommern

SCHWERIN (dpa-AFX) - Die AfD bleibt nach Veröffentlichung des offiziellen Endergebnisses stärkste Kraft nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Laut Wahlleiter Christian Boden gab es bei den Parteien und den Direktkandidaten keine Veränderungen zum vorläufigen Ergebnis.

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Somit entfallen auf die AfD 38,2 Prozent der Stimmen. Zweiter bleibt die SPD mit 35,5 Prozent. In den Landtag ziehen zudem noch Linke (6,5) und Grüne (5,7) ein. Die CDU bleibt bei 4,9 Prozent - und ist damit an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert.

"Von 1.312.565 wahlberechtigten Personen beteiligten sich 1.024.118 an der Wahl", teilte Boden mit. Damit lag die Wahlbeteiligung bei 78,0 Prozent - deutlich höher als noch vor fünf Jahren (70,8)./bal/DP/jha

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