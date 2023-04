Beiersdorf-Aktie fester: Beiersdorf steigert Umsatz im ersten Quartal

Aktien in diesem Artikel Beiersdorf 125,90 EUR

Hingegen ergab sich bei der Luxus-Reisemarke La Prairie in den ersten drei Monaten 2023 organisch ein zweistelliger Umsatzrückgang von 12 Prozent, der laut Mitteilung die coronabedingten Einschränkungen der Reisetätigkeit durch die COVID-Politik in China zu Jahresbeginn widerspiegelt. Seit Februar erholen sich Beiersdorf zufolge die Einzelhandelsumsätze in China deutlich, zuletzt auch im Reise-Einzelhandel. Die Prognose 2023 mit der Anfang April angehobenen Umsatzprognose für den Konzern sowie für das Segment Consumer bestätigte der Hamburger Konsumgüterkonzern.

Die Derma-Marken legten im Quartal organisch um knapp 27 Prozent zu, Nivea inklusive Labello um 18 Prozent, Das Healthcare-Geschäft mit den Pflaster-Marken Hansaplast und Elastoplast um 7,6 Prozent. Die endgültigen Umsatzzahlen für den Zeitraum Januar bis März stimmten im Großen und Ganzen mit den vorläufigen überein, die am 5. April vorab veröffentlicht wurden. Der Umsatz stieg in den drei Monaten auf Konzernebene organisch um 12,2 Prozent auf finale 2,481 Milliarden Euro (vorläufig: 2,482 Milliarden).

Im Segment Consumer legte er organisch um 14,8 Prozent auf 2,057 Milliarden Euro zu, bei Tesa organisch um 0,9 Prozent auf 424 Millionen Euro (vorläufig: 425 Millionen Euro). Seit April rechnet der Nivea-Hersteller 2023 für den Konzern und das größere Segment Consumer mit organischem Umsatzwachstum im mittleren bis höheren einstelligen Prozentbereich.

Die bereinigte EBIT-Marge soll auf Konzernebene leicht über Vorjahr, im Segment Consumer 50 Basispunkte über Vorjahr liegen. Im Klebstoffsegment Tesa soll der Umsatz weiter um einen mittleren einstelligen Prozentbereich über dem Vorjahr liegen, die EBIT-Marge hingegen leicht unter Vorjahr.

Die Beiersdorf-Aktie steigt via XETRA stellenweise 0,64 Prozent auf 126,10 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Beiersdorf AG