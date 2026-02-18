DAX25.278 +1,1%Est506.103 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7100 +1,2%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.892 +0,9%Euro1,1802 +0,1%Öl70,78 +0,7%Gold5.012 +0,7%
Endgültige Zahlen

Verve-Aktie im Plus: Gewinnzone knapp erreicht

19.02.26 08:29 Uhr
Verve-Aktie zieht an: Sprung in die Gewinnzone! | finanzen.net

Die schwedische Verve Group hat 2025 vor allem wegen höherer Kosten deutlich weniger verdient als im Vorjahr.

Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 0,7 Millionen Euro hängen, wie der Spezialist für digitale Werbung und Spieleentwicklung am Donnerstag bei Vorlage der endgültigen Jahreszahlen mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte der Überschuss noch 28,8 Millionen Euro betragen. Der Konzern hatte bereits Ende Januar Eckdaten vorgelegt und einen Ausblick auf das laufende Jahr gegeben. Beides bestätigte das Unternehmen.

"Nach der starken Wachstumsdynamik im vierten Quartal und den laufenden Investitionen in Wachstum erwartet das Unternehmen eine Fortsetzung des positiven operativen Trends", sagte Verve Group-Chef Remco Westermann laut Mitteilung. Die Umsatzentwicklung dürfte der typischen Saisonalität der Branche folgen, erwartet wird ein eher gemäßigter Start im Auftaktquartal und eine im Jahresverlauf zunehmende Dynamik.

Um das Wachstum zu beschleunigen, will das Unternehmen im laufenden Jahr weitere zehn Millionen Euro in den Ausbau seines Vertriebs stecken. Die Kosten für Neueinstellungen würden sofort anfallen, die typische Einarbeitungszeit für Vertriebsmitarbeiter dauere hingegen 9 bis 15 Monate, hieß es. Das Management rechnet daher mit einer deutlichen Dynamikverschiebung in die zweite Jahreshälfte 2026 und bis ins Jahr 2027 hinein.

Für das Gesamtjahr erwartet das Management deshalb weiterhin auf "konservativer Basis" einen Umsatz in einer Spanne von 680 bis 730 Millionen Euro und ein bereinigtes operatives Ergebnis von 145 bis 175 Millionen Euro.

2025 legte der Umsatz auf vergleichbarer Basis um gut acht Prozent auf knapp 602 Millionen Euro zu. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wuchs jedoch nur leicht auf 134,4 Millionen Euro. Die entsprechende operative Marge lag dadurch bei 22,3 Prozent und damit 1,7 Prozentpunkte unter dem Vorjahr.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel notiert die Verve-Aktie stellenweise 2,06 Prozent höher bei 1,34 Euro.

/mne/tav/mis

STOCKHOLM (dpa-AFX)

Bildquellen: Verve Group SE

Analysen zu Verve Group

DatumRatingAnalyst
11.02.2026Verve Group BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.11.2025Verve Group BuyWarburg Research
24.09.2025Verve Group BuyWarburg Research
26.08.2025Verve Group BuyWarburg Research
14.07.2025Verve Group BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11.02.2026Verve Group BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.11.2025Verve Group BuyWarburg Research
24.09.2025Verve Group BuyWarburg Research
26.08.2025Verve Group BuyWarburg Research
14.07.2025Verve Group BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

