Endurance Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

05.11.26 06:35 Uhr

Endurance Technologies hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 19,50 INR. Im Vorjahresviertel waren 16,16 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 33,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 47,86 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 35,83 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 18,78 INR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 44,99 Milliarden INR gesehen.

Redaktion Finanzen.net