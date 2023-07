Enel steigert operativen Gewinn - auf Kurs zu Jahreszielen

ROM (dpa-AFX) - Der italienische Energieversorger Enel hat seine Profitabilität in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert und dabei die Markterwartungen geschlagen. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um gut 29 Prozent auf 10,7 Milliarden Euro, teilte der Konzern am Mittwochabend in Rom mit. Dabei klammert der Konzern beispielsweise die nicht fortgeführten Geschäfte in Rumänien und Griechenland aus. Enel profitierte im ersten Halbjahr von der Normalisierung der Energiepreise im Vergleich zum Vorjahr sowie einem verbesserten Netzgeschäft und konnte zudem im Heimatmarkt Italien sowie in Spanien und der Region Lateinamerika mehr Strom verkaufen.

Das Management bestätigte seine Jahresprognose. Laut dieser soll 2023 ein bereinigtes Ebitda zwischen 20,4 und 21 Milliarden Euro erzielt werden. Der bereinigte Nettogewinn soll im Gesamtjahr bei 6,1 bis 6,3 Millionen Euro liegen. Hier standen nach sechs Monaten 3,28 Milliarden Euro zu Buche, rund die Hälfte mehr als im Vorjahr./lew/nas/he