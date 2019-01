Energica-Motorräder: Neues Handelsabkommen für New York und den Nordosten der USA

Energica Motor Company S.p.A. setzt seine Expansion in den Vereinigten Staaten fort: Das Unternehmen hat gerade ein neues Handelsabkommen mit Hudson Valley Motorcycles für den wichtigen Markt New York State und den Nordosten der USA unterzeichnet.

Mit 392.771 im Jahr 2017 registrierten Straßenmaschinen verzeichnet New York die fünfthöchste Anzahl an Motorradfahrern in den USA. Laut Plug-In America ist New York außerdem der zweitgrößte Markt für Elektrofahrzeuge. Zurzeit sind 30.645 Fahrzeuge angemeldet, bei einem Anstieg um 67 % allein im vergangenen Jahr. Im gesamten Staat sind bereits über 2.400 Ladestationen errichtet – damit belegt New York den vierten Platz hinter den drei Staaten (Kalifornien, Texas, Florida), in denen Energica bereits mit Händlerniederlassungen vertreten ist.

Laut den kürzlich von Gouverneur Cuomo bekannt gegebenen, ehrgeizigen Plänen sollen über 10.000 weitere Ladestationen eingerichtet und die in New York betriebenen E-Fahrzeuge auf 800.000 aufgestockt werden. Somit hat der Markt für elektrische Motorräder ausgezeichnete Chancen, dem Wachstum des Markts für E-Autos in New York zu folgen.

"Motorradfahrer haben im Hinblick auf die Reichweite der E-Fahrzeuge und die Dichte der Ladestationen genau die gleichen Bedenken wie Autofahrer. Unsere Motorräder legen mit einer Ladung eine Strecke von 100 Meilen zurück, folglich ist die Zahl der Ladestationen ein kritischer Aspekt, insbesondere die der Schnellladestationen mit Gleichstrom, die nur die elektrischen Motorräder von Energica nutzen können", so Stefano Benatti, CEO, Energica Motor Company Inc.

Die neue Partnerschaft zwischen Energica und Hudson Valley Motorcycles ist insofern besonders bemerkenswert, als der Händler die Alleinvertretung für die gesamte nordöstlichen Region erhält, die Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island und Vermont umfasst. Die Gesamtfläche dieser Staaten entspricht in Bezug auf Größe und Bedeutung der des New Yorker Markts.

"Der Reiz von E-Motorrädern liegt für begeisterte Motorradfahrer in der sofortigen Beschleunigung und dem absolut linearen Drehzahlverlauf", erläuterte Richie Alexander, General Manager von Hudson Valley Motorcycles. "Wir verfügen über umfassende Erfahrungen sowohl mit Sportbikes als auch im Bereich der E-Mobilität. Deshalb ist Energica der perfekte Partner für uns. Die leistungsstarken Motorräder von Energica sind eine fantastische Option für diejenigen unter unseren Kunden, die nach einem völlig anderem und einzigartigen Motorrad suchen."

Über Energica Motor Company S.p.A.

Energica Motor Company ist der erste Hersteller leistungsstarker elektrischer Motorräder in Italien und der einzige Hersteller, den Dorna für den FIM Enel MotoE™ World Cup gewählt hat. Motorräder von Energica werden weltweit verkauft.

